ボートレース戸田の6日間シリーズ「にっぽん未来プロジェクト競走in戸田」が5日、開幕した。2つのG1タイトル（93年江戸川関東地区選手権、98年江戸川43周年）を持つ古豪が、地元水面で躍動した。中村裕将（63＝埼玉）は1Rをイン速攻で快勝すると、5号艇だった後半11Rを抜きで1着。初日を見事、連勝で滑り出した。圧巻だったのは後半レースだ。コンマ10のトップスタートを決めると、1マークを捲り差して浮上。3コースから先に