◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第９節川崎３―２浦和（５日・Ｕ等々力）川崎はホームで浦和と対戦し、３―２で逆転。３試合ぶり勝利を収めた。１―２とリードされた後半３３分、ＦＷロマニッチが頭で同点とすると、後半アディショナルタイム４分にＭＦ河原創が左足ミドルシュートを突き刺し、決勝点となった。＊＊＊チームは４位に浮上。河原は「自分もロマも、途中から出た選手が点を決めて勝てたのは