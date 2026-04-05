巨人は５日、育成選手の平山功太内野手（２２）と支配下選手契約を締結したと発表した。背番号は「６９」。平山は瀬戸内高から千葉スカイセイラーズを経て、２０２３年度育成ドラフト７位で入団。今季は３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で、待望のチーム１号となる本塁打を放つなど存在感を発揮。長打力でアピールに成功していた。平山は「７月までに絶対に支配下選手になりたいと思っていたので、とてもう