ドルトムントに所属するドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが自身の去就について言及した。4日、ドイツメディア『スカイ』がコメントを伝えている。ドルトムントとドイツ代表で主力センターバックとして活躍するシュロッターベック。クラブとの現行契約は2027年6月30日までと、来シーズンには契約最終年に突入することから、欧州のビッグクラブが同選手の獲得に関心。また、ドルトムントも契約延長交渉を進めているとも報じ