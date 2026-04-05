返還された銅メダルを手に、笑顔で写真に納まるスタニスラフ・ホルナさん＝5日、東京都港区2021年東京五輪の空手男子組手75キロ級で3位となり、ロシアの侵攻を受ける祖国ウクライナの支援のために銅メダルをオークションに出品したスタニスラフ・ホルナさん（37）に5日、メダルが返還された。東京都内の皆思道場で子どもたちから受け取り「一生忘れることができない、貴重な経験になった」と感激した様子だった。24年に引退し