静岡新聞の紙面画像を生成ＡＩ（人工知能）で加工し、東海道新幹線「のぞみ」の浜松駅への停車が決まったかのように見出しを改変した偽画像がＸ（旧ツイッター）に投稿されていたことがわかった。投稿は１日。「浜松駅に『のぞみ』停車」「ＪＲ東海と静岡県が合意」などと虚偽の見出しを付けて静岡新聞の夕刊１面を装った紙面画像が掲載された。無関係の記事や記者の署名が使われていた。同日中に削除されたが１６０万回以上表