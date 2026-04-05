◆天皇杯サッカー静岡県予選大会▽ブロック決勝常葉大１―０ＳＳ伊豆（５日、草薙球技場）２５チームが参加した予選大会のブロック決勝が行われ、常葉大がＳＳ伊豆を１―０で下し、決勝トーナメントに進んだ。今月２６日に行われる準決勝では、ＪＦＬのアスルクラロ沼津と対戦する。常葉大は前半だけでシュート１０本を放つなど攻め込んでいたが、相手ＧＫの好セーブもあって無得点。０―０のまま延長戦突入かと思われた。