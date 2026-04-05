アーティストで「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」（タイプロ）にも参加していた鈴木凌（２７）が一部活動を休止することが５日、分かった。公式サイトなどで発表された。サイトでは理由を「活動における運営体制を一新すること」と説明。体制一新に伴い一部活動の休止と、５月から行う予定だったツアー中止を発表した。現体制最後のステージは２４日に行われる「ＮＹＬＯＮＪＡＰＡＮ２２ＮＤＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ