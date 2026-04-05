レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、レバンテ戦後に日本代表MF久保建英の状態について言及した。4日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。久保は1月18日に行われたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷。約2カ月半の離脱を経て、4日に行われたラ・リーガ第30節レバンテ戦の招集メンバーを入りを果たした。ソシエダは2−0で勝利を収めたもの