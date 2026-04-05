5日は千葉・茂原市で25.9度を観測するなど、各地で初夏のような陽気となりました。この時期ならではのイベントも行われ、訪れた人たちが春のひとときを楽しんでいました。桜の名所として知られる静岡・西伊豆町の黄金崎では、満開のソメイヨシノを見ようと、多くの花見客が訪れていました。園内では「さくらまつり」が開催され、イカ墨を使った西伊豆名物の焼きそば、海賊焼きなどが販売されました。さらには、干物のセットが500円