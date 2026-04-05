＜カンサイコレクション2026S／S＞◇5日◇京セラドーム大阪熊田曜子（43）が恒例の水着姿を披露した。輝くティアラ、黒のコートに身を包んだ熊田は、村雨芙美（25）、柚乃りか（27）を引き連れ、ランウェーセンターまで歩みを進めると、コートを脱ぎ捨てピンクのビキニ姿を惜しげもなく披露した。先月に41冊目の写真集「GRAVITYLESS熊田曜子写真集」を発売し、生涯現役グラビア宣言。「いつでも水着になれる準備をして生活してい