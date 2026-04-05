ソフトバンクは５日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に４―３で競り勝った。「６番・遊撃」で先発出場した今宮健太内野手（３４）が２本の適時打を含む３安打の活躍を見せた。逆転の鷹だ。スチュワートは初回、相手の好走塁もあり１点を失った。ビジターでの一戦とあり、このまま相手に流れが傾いてもおかしくないところだが、ホークスナインは動じなかった。４回に２点を奪い逆転すると、追いつかれた直後の５回には２点を奪って