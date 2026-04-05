巨人は５日、育成選手の平山功太外野手（２２）と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は「６９」に決まった。２３年育成ドラフト７位で入団した平山は、３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で初めて一軍に合流。同戦にスタメン出場し、今年のチーム１号となる一発を放つなど３安打の活躍。同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）でも２試合連発となる本塁打を記録し、強い存在感を示した。今季二軍で