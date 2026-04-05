Ｊ１福岡が敵地で今季初の９０分勝利をつかんだ。５日に行われた明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴ第９節でアウェー広島戦（Ｅピース）に臨み、１―０で勝利。最下位に低迷していたチームが浮上への足がかりとなる勝ち点３を手にした。広島相手のリーグ戦勝利は、２０２１年４月のアウェー戦以来となった。試合は前半１６分に動いた。サイドからの攻撃でチャンスをつくり、ＤＦ辻岡佑真のクロスにＭＦ橋本悠が頭で合わせて先