大阪プロレスの「大阪城プロレス２０２６」が５日、大阪城公園太陽の広場で開催された。花見の名所としても名高いところに加え初夏の陽気ということで、露店やキッチンカーが出店された会場はまるで縁日のような賑わい。そんな中でアーティストのライブ、そしてプロレスの試合、ちびっ子プロレス教室などが一日中行われたのだから、盛り上がらないわけがない。観覧無料ということもあり、多くの人が足を止めて楽しんだ。大阪プ