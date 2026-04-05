【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（しゅん）と谷村優真（ゆま）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「今日好き」美男美女カップル、腕組みランウェイ◆倉澤俊＆谷村優真、仲良しランウェイ披露腕を組み、ピースを