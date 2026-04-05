俳優ソン・チャンミンが、イ・ビョンホンとの特別な縁を公開した。去る4月4日、韓国で放送されたMBN『キム・ジュハのデイ＆ナイト』（原題）には、ソン・チャンミンがゲストとして出演した。【写真】イ・ビョンホン、ミス・コリア出身妹とポーズソン・チャンミンは、凄まじい人気を誇った全盛期を回想し、「（テレビを）つければ全部出ていた。当時、スナック菓子の広告を撮った。後で電話がかかってきた。（誰かはわからなかった