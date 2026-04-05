【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かなと）と相塲星音（りのん）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】「今日好き」交際11ヶ月超の美男美女カップル、ステージ上でキス◆「今日好き」かなりのカップル、ラブラブ