お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新。映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」が苦戦していることを受け、続けている“ドブ板営業”を笑う声について言及した。3月27日から公開がスタートした同作品だが、西野は「初日の動員数に関しては前作よりは良くなかったです。前作は1位が『鬼滅の刃』で2位が『ポケモン』で、プペルは3位スタートだったのですが、今回は4位スタート