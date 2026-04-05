◇卓球 ITTF男女ワールドカップ(3月30日〜4月5日、マカオ)男子シングルスの準決勝が5日に行われ、世界ランキング8位の松島輝空選手は過去6戦全敗と苦手の台湾・林繇儒選手(同7位)にフルゲームの末勝利。55分に及ぶ激闘を制し、決勝進出を決めました。決勝の相手は、世界1位の王楚欽選手(中国)です。準決勝で世界3位のウーゴ・カルデラノ選手(ブラジル)を4-1で破り、勝ち上がりました。両者は国際大会で過去6度対戦で2勝4敗。