日差しが春の訪れを告げる3月は、車窓から流れる景色を眺めながら、その土地に根付いた難読漢字の謎に思いを馳せるのも趣深いものです。文字から受ける印象とは裏腹に、全く予想外の響きを持つ駅名の数々は、知れば知るほど奥深い知的好奇心を刺激してくれます。All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思