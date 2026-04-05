アイドルグループ・乃木坂46の川粼桜さん（22）が、2026年4月14日に発売する1st写真集（撮影：須江隆治、税込2855円）のタイトルが「エチュード」に決まり、カバー4種（通常版、楽天ブックス限定版、セブンネットショッピング限定版、Sony Music Shop限定版）が公開されました。【写真】撮影場所はニースの海。アンニュイな表情の川粼桜さんさくたんこと川粼さんの初写真集の撮影地は、かねてより憧れていたフラ