住民税非課税世帯だと、さまざまな優遇措置、低所得世帯向け給付金などの支援策が受けられます。一方で、「非課税である状態」が将来の家計に影響を及ぼすこともあります。今回は、非課税世帯に該当することで得られるメリットと、あらかじめ知っておくべきデメリットについて、その仕組みを整理して解説します。住民税非課税世帯とは？住民税非課税世帯とは、「世帯全員」の所得が一定以下で、自治体に納める住民税がかからない世