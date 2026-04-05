エネルギー関連中国大手の国家能源集団によると、龍源電力海南啓源洋上風力発電プロジェクト第1ユニットが電力網に接続され、正式に送電を開始しました。中国の大型洋上風力発電ユニットの大規模運営における新たな飛躍とのことです。啓源洋上風力発電所は中国南部の海南省東方市の西沖合にあり、総面積は約27.24平方キロメートルです。計画では10メガワット級の風力発電機22基と14メガワット級の風力発電機20基が設置され、設備総