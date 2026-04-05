元AKB48でタレントの西野未姫さんは4月4日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を家族3人で祝福する様子を公開しました。【写真】西野未姫、27歳誕生日の家族ショット！「日本一好きな芸能人ファミリーです」西野さんは「今日で27歳になりました〜 お誕生日の1日は家族3人でお出かけしてご飯食べに行きました お祝いしてくれてありがとう そしてたくさんのおめでとうDMもありがとうございます」とつづり、3枚の写真を投稿。西野