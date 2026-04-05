福岡県警大牟田署は5日、大牟田市岬町の商業施設で同日午後1時半ごろ、女性が男からスマートフォンでスカート内を盗撮される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40歳くらいで身長170程度の中肉。黒髪、白色上衣、灰色ズボン、白色マスク着用。