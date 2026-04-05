TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が5日、同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に新アシスタントとして初出演した。「爆笑問題」太田光から、「しのりーな！セニョリータ！」と呼びかけられ、「マルゲリータ！」と元気よく返答。さらに太田から「今日の調子はどうですか？」と振られると、「今日はまずは新馬戦なので、ゲートをうまく出ます」と、実況を担当する競馬にかけてやりとりし、仕込みはバッチリだった