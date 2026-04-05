◇明治安田J1百年構想リーグ神戸4―1岡山（2026年4月5日JFE晴れの国スタジアム）神戸は敵地で岡山に今季最多4得点で圧勝した。リーグ開幕・京都戦（2月6日）以来のスタメンとなったFW大迫勇也は前半のみで交代。2点リードの後半からはブレンビー（デンマーク）から期限付き移籍してきたFW内野航太郎が移籍後最長のプレー時間を与えられた。ミヒャエル・スキッベ監督はその意図について二つの要因を挙げた。一つは「