元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が5日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、1999年に結婚した妻について語る場面があった。この日は「和のゲンバ」として東京・御茶ノ水の池坊東京会館を訪問。華道家元池坊の次期家元・池坊専好氏の長男である池坊専宗氏の指導を受け、いけばなに挑戦した。「こういう所とは本当に無縁だったからね」と言いつつも「女房は華道やってた」と妻は