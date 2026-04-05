「Netflix」のリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演する“Baby”こと鈴木ユリア（26）が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】”ヤンキーファッション”でさっそうとランウェイを歩く鈴木ユリア『ラヴ上等』は、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショーとして話題を集めた。鈴木はシーズンの最終回でつーちゃん（