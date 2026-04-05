◇明治安田J1百年構想リーグ神戸4―1岡山（2026年4月5日JFE晴れの国スタジアム）神戸が今季最多得点で3連勝を手にした。敵地で岡山に4―1と圧勝。その先制点を呼び込んだのが2月13日・長崎戦以来のスタメン復帰となったDF酒井高徳だった。「久々だったのでシンプルにキツかった」と笑ったものの、開始8分に狙い澄ました低弾道クロスで先制のオウンゴールを誘発。「狙い通りGKとDFの間に速いボールを入れました。DF視