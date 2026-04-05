◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）２年目右腕の広沢優がプロ初勝利を挙げた。５点を追う７回に登板。１死から死球、四球で走者を許しながらも無失点でしのぐと、その裏に味方打線が７点を奪って逆転。お立ち台に上がり「初めてだったので新鮮でした。プロに入って考えられなかった景色なのでうれしいっす」と笑みをみせた。日大三―ＪＦＥ東日本―四国ＩＬ・愛媛を経て２０２４年の育成ドラフト２位で入