人気歌舞伎俳優の尾上右近が”待望”の弟子との２ショットを披露した。５日までにインスタグラムで「お知らせです！チーム右近に待望のお弟子さんが来ました！私の師匠の七代目菊五郎の門下となり、僕に師事という形での入門です！その名も、尾上音海（おのえおとみ）！」と新弟子を紹介。スーツ、衣装姿の２ショットをアップした。続けて「本名である海音というお名前に音羽屋の『音』の字が入っているのも、不思議なご縁