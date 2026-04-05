大阪杯のパドックで最もよくしつけられ、最も美しく手入れされた出走馬を担当する厩舎スタッフの努力をたたえて表彰するベストターンドアウト賞はヨーホーレイク（牡８歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）の石橋直樹助手が受賞した。審査委員は元ＪＲＡ調教師で、１９９５年の桜花賞馬ワンダーパヒュームなどを管理した領家政蔵氏、６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳｆｒｏｍＥＸＩＬＥ