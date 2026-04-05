３月２９日、百里杜鵑管理区の普底風景区で花見を楽しむ観光客。（ドローンから、畢節＝新華社配信／李華）【新華社畢節4月5日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市の百里杜鵑風景区でツツジが満開を迎え、多くの観光客が花と風景を楽しんでいる。花見観光は宿泊や飲食、花卉栽培、文化クリエーティブ産業などの発展を力強くけん引している。百里杜鵑管理区では2025年、観光客800万人余りを受け入れ、花卉栽培産業の生産高は1千万元