女性7人組「SWEETSTEADY」が4、5日の両日、千葉市幕張メッセホール9、10でデビュー2周年公演を行った。2日間で計約1万人を前に、最新曲「SWEETSTEP」など2時間のステージを展開。終盤にはグループ初のアリーナ単独公演の開催を発表し、7人は一歩ずつ着実に成長していく。電撃発表があったのはアンコール2曲目の「Melodies」の歌唱後。2年間の歩みを振り返る映像の後に、「初アリーナ公演」の文字が躍った。大歓声の中、塩