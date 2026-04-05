◇明治安田J1百年構想リーグ神戸4―1岡山（2026年4月5日JFE晴れの国スタジアム）神戸が今季最多得点で3連勝を手にした。敵地で岡山に4―1と圧勝。全4得点を演出したのが、G大阪からの期限付き移籍加入で、初出場となったMF満田誠だった。「まず試合に出ることができたのが嬉しかった。自分は失うものはなかったし、思い切ってプレーできた」3月28日の加入から9日間しか経っていない中、右MFで躍動した。まず前半8