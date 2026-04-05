元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が5日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。番組では岸田文雄元首相が「増税メガネ」と呼ばれたことを逆手に取ってYouTubeで“ネタ化”し、反響でフォロワーが20万人近くに増えたという話題を取り上げた。民放番組で岸田氏が“増税メガネ”と冷やかされた心境を問われ「鈍くないと総理大臣はできない」と語ったことにも触れ、上沼恵美子は「鈍くては務まらないわな」と応じた。さらに高