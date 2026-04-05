4月5日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第29節GAME2が開催。広島サンプラザホールで行われた千葉ジェッツと広島ドラゴンフライズの試合後に、今シーズン限りで現役を引退する千葉Jの西村文男へ、広島の朝山正悟ヘッドコーチから花束が贈られた。 三重県出身で現在39歳となる西村は、177センチ72キロのポイントガード。北陸高校、東海大学を経て、2009年に日立サンロッカ}