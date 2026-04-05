[4.5 J1百年構想リーグ第9節 FC東京 0-0(PK2-4) 町田 味スタ]J1百年構想リーグのPK戦で無類の強さを見せているFC町田ゼルビアのGK谷晃生がまたしても2本のPKをストップし、今季3度目となる「勝ち点2」を手繰り寄せた。谷は第2節・水戸戦(△2-2、PK4-2)で2本、第3節・東京V戦(▲2-2、PK3-4)で1本、第5節延期分・川崎F戦(△1-1、PK1-3)で3本を止めており、今大会のPK戦4試合のPK阻止率は驚異の「8/17」(47%)。75%程度が成功する