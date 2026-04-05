日本女子プロゴルフ協会公式Instagramは4月2日に投稿を更新し、「ヤマハレディースオープン葛城」第1日のフォトギャラリーを公開した。静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部 山名コースで行われている大会の初日を伝える内容で、投稿にはリシャール・ミル所属の青木瀬令奈（33）をはじめ、吉澤柚月（22）や六車日那乃（23）らの笑顔ショット、選手同士の2ショットなどが収められている。 【画像】「可