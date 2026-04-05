ショートヘアにしているのに「なぜか若く見えない」と感じるなら、“つくり方”に問題があるのかもしれません。同じショートヘアでも、トップの高さや毛先の仕上がりによって、印象は大きく変わります。若く見せようと手を加えた結果、かえって“やりすぎた印象”につながってしまうことも。今回は、若作りに見えてしまうショートヘアと、自然に若々しく見えるショートヘアの分かれ目について解説します。トップを盛りすぎると“つ