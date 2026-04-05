食事の前に水を飲む習慣がある人もいれば、特に意識せずそのまま食べ始める人もいるでしょう。どちらも日常的な行動ですが、この違いが食べる量やダイエットに影響することはあるのでしょうか？今回は、食前の水分補給と食事量やダイエットとの関係について紹介します。食前の水分補給は満腹感に影響することも食事の前に水を飲むことで、胃の中にある程度のボリュームが生まれ、食事のスタート時点で空腹感がやわらぐことがありま