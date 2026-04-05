品川駅にほど近いホテル【ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション】にあるイタリアンのレストラン「リストランテ カフェ チリエージョ」で、ディナーをいただきました。テーマは “春の桜”。他の季節も試したくなる創造性豊かな味を満喫しました。｜日本庭園が見えるレストランお店の名前「チリエージョ」はイタリア語で桜の意味。伝統的なイタリア料理に季節感のある日本の味を織り交ぜた料理を提供しま