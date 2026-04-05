春コーデに欠かせないブラウス。軽やかで華やかな印象をつくりやすい一方で、選び方を少し間違えるだけで、全体がどこか“ひと昔前”に見えてしまうこともあります。特に大人世代の場合は、“甘さのさじ加減”と“全体のバランス”が印象を大きく左右するポイント。今回は、今の空気感に合ったブラウス選びを、具体的な視点で整理します。▲フリル過多・きれいめ寄りすぎ・コンパクトすぎ。この３つが“古く見える原因”フリルや装