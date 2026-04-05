◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 3-2 DeNA(5日、東京ドーム)7回途中2失点で敗戦投手となったDeNA・石田裕太郎投手が試合を振り返りました。6回まで無失点と巨人打線を抑え込んだ石田投手ですが、7回にピンチを招き降板すると代わった伊勢大夢投手が逆転弾を被弾。自身に黒星が付き開幕2連敗となるも、試合後には「勝ち負けはしょうがないので切り替えるしかない」と前を向きます。「前回同様、真っすぐはいい強さで投げられた。変化球