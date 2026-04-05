タレントの熊田曜子（４３）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６Ｓ／Ｓ」に村雨芙美（２５）、柚乃りか（２７）と登場。驚異の肉体美を披露した。３人がガウンを脱ぐと、会場は「オォ〜」とどよめいた。熊田はピンクの水着で頭のティアラをキラキラさせ、水色の村雨、黄色の柚乃との３色カラーで節目となる関西コレクション開催３０回を祝った。「いつでも水着になれ