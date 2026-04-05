◇明治安田J1百年構想リーグ第9節浦和2ー3川崎F（2026年4月5日U等々力）明治安田J1百年構想リーグは各地で6試合が行われ、東地区の浦和はアウェーで川崎Fに2―3で敗れ、4連敗となった。地域リーグラウンドは折り返しを迎え、9試合を終えて3勝6敗（2度のPK戦負け含む）の勝ち点11の6位に低迷する。先発予定だったDF宮本が試合前のウオーミングアップで負傷してベンチ外。前半15分にはDFボザが負傷交代した。相次ぐアクシ