◇明治安田J1百年構想リーグ神戸4―1岡山（2026年4月5日JFE晴れの国スタジアム）神戸が今季最多得点で3連勝を手にした。敵地で岡山に4―1と圧勝。大トリを飾ったのが、4年ぶりに神戸に復帰したMF郷家友太だった。2点リードの後半43分、MF井手口陽介のスルーパスに反応。右足で豪快にネットを揺らした。「どれだけ勝利に貢献できるかを第一に考えてやってきた。その中でもゴールを決めたい気持ちはありましたけど、や