岩手競馬「２０２６シーズン」の開幕セレモニーが５日、岩手県奥州市の水沢競馬場で行われた。今シーズンのキャッチフレーズ「それは、人と馬のドラマ。」のもと、朝から集まったファンを前に、岩手県競馬組合管理者の達増拓也岩手県知事が「ファンの皆さまに人と馬のドラマを楽しんでいただけるよう、魅力ある競馬を作っていくことを誓います」と宣言した。本年度は２７年３月まで水沢、盛岡競馬場で１３０日の開催を予定してい